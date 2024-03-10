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Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Samsunspor karşısında

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Samsunspor karşısında

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar 

6. dakikada defansın arkasına sarkan Tatos Chatzigiovanis'in sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kurtardı.

10. dakikada Muja’nın ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Osman’ın şutunda meşin yuvarlak direğin solundan dışarı çıktı.

12. dakikada Zeki'nin ceza sahası içi sağ tarafından içeriye çevirdiği top defans çarpıp Holse'nin önüne geldi. Holse'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Pedrinho’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Alim'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

35. dakikada Zeki’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ercan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45+3'te Muja'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Osman'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Osman Çelik, Flavien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Arbnor Muja, Ercan Kara
Yedekler: Szumski, Fofana, Soner Aydoğdu, Emre, Dimata, Bola, Yunus, Benito, Taylan, MHaluk ustafa
Teknik Direktör: Markus Gisdol

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Stelios Kitsiou, Uros Radakovic, Mert Çetin, Nihad Mujakic, Tolga Ciğerci, Pedrinho Moreira, Christian Bassogog, Riccardo Saponara, Tatos Chatzigiovanis, Federico Macheda
Yedekler: Fatih, Atakan, Cem tuna, Bajic, Alexis, Ali Kaan, Cephas, Kazımcan, Morutan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Holse (dk. 12) (Samsunspor), Alim (dk. 14 k.k.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tait (Samsunspor), Saponara (Ankaragücü)

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