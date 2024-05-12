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Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon belli olabilir / CANLI YAYIN

Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon belli olabilir / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta oldukça kritik mücadelelere sahne oluyor. TFF’nin bundan sonraki haftalarda tüm maçları aynı gün aynı saatte oynatma kararı, bu hafta başlıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala, bugünkü maçların sonuçlarına göre Galatasaray şampiyonluğu garantileyebilir.

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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlıyor. Ligdeki tüm maçlar TFF’nin kararı ile ligin sonuna kadar aynı saatte başlayacak.

Şampiyon belli olabilir

Bugün eğer Fenerbahçe kaybeder, Galatasaray ise kazanır veya berabere kalırsa, ligin bitimine 2 hafta kala sarı kırmızılı ekip şampiyonluğu garantileyecek. 6 puanlık fark sabit kalır veya daha da azalırsa, şampiyonluk iki takım içinde devam edecek.

İşte Trendyol Süper Lig'de oynanan tüm maçlar / CANLI

Tüm maçlar saat 19:00'da başladı

CANLI: Karagümrük 2-3 Galatasaray

CANLI: Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

CANLI: Alanyaspor 1-1 Beşiktaş

CANLI: Trabzonspor 3-0 İstanbulspor

CANLI: Sivasspor 1-1 Başakşehir

CANLI: Konyaspor 3-0 Samsunspor

CANLI: Adana Demirspor 1-4 Gaziantep FK

CANLI: Kasımpaşa 2-0 Antalyaspor

CANLI: Hatayspor 1-1 MKE Ankaragücü

CANLI: Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor

(Skorlar anlık olarak güncellenecek)

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