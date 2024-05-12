Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon belli olabilir / CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta oldukça kritik mücadelelere sahne oluyor. TFF’nin bundan sonraki haftalarda tüm maçları aynı gün aynı saatte oynatma kararı, bu hafta başlıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala, bugünkü maçların sonuçlarına göre Galatasaray şampiyonluğu garantileyebilir.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlıyor. Ligdeki tüm maçlar TFF’nin kararı ile ligin sonuna kadar aynı saatte başlayacak.
Şampiyon belli olabilir
Bugün eğer Fenerbahçe kaybeder, Galatasaray ise kazanır veya berabere kalırsa, ligin bitimine 2 hafta kala sarı kırmızılı ekip şampiyonluğu garantileyecek. 6 puanlık fark sabit kalır veya daha da azalırsa, şampiyonluk iki takım içinde devam edecek.
İşte Trendyol Süper Lig'de oynanan tüm maçlar / CANLI
Tüm maçlar saat 19:00'da başladı
CANLI: Karagümrük 2-3 Galatasaray
CANLI: Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
CANLI: Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
CANLI: Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
CANLI: Sivasspor 1-1 Başakşehir
CANLI: Konyaspor 3-0 Samsunspor
CANLI: Adana Demirspor 1-4 Gaziantep FK
CANLI: Kasımpaşa 2-0 Antalyaspor
CANLI: Hatayspor 1-1 MKE Ankaragücü
CANLI: Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor
(Skorlar anlık olarak güncellenecek)