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Süper Lig'de Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Süper Lig'de Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar 

8. dakikada Pedrinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin şutu kaleci Slowik'ta kaldı.

16. dakikada Cicaldau'nun sol kanatta ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şut direğin yanından az farkla yandan autta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Damjanovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

38. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin son çizgiye inerek ortasında ceza sahası içinde Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Louka Prip, Cicaldau, Soner Dikmen, Ethemi, Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Metehan Mert, Ndao, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Junior, Oğulcan Ülgün, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Saponara, Flips, Macheda, Abdurrahim Dursun, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Prip (dk. 38) (Konyaspor)

Sarı kart: Damjanovic (Konyaspor)

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