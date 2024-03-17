Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyor! Icardi hem kendi kalesine, hem rakibe gol attı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ikinci yarısı 2-2 eşitlikle devam ediyor.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

48. dakikada Mauro Icardi hatasını telafi ediyor. Mertens'in asistiyle attığı golle takımını 2-1 öne geçiriyor.

53. dakikada Kasımpaşa oyuncu Gökhan Gül sarı kart gördü.

57. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle Kasımpaşa bir kez daha eşitliği yakalıyor. 2-2.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 27 Mertens (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo (Kasımpaşa)

Okan Buruk değişiklik yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.

Berkan Kutlu yine stoperde

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.

Berkan Kutlu 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Abdülkerim Bardakcı yedekte

Sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Son olarak ligin 27. haftasındaki Bitexen Antalyaspor maçında görev alan 29 yaşındaki stoper, 2 maçın ardından kadroya girdi.

Galatasaraylı taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

Montella da maçı izliyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Galatasaray maçını tribünden takip etti. Montella mücadeleyi Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile birlikte izledi.

Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda özel maç yapacak.