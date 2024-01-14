Süper Lig'de İstanbulspor, Konyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vorobjovas, Loshaj, Vefa Temel, Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson, Ethemi

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, N'Zonzi, Moreno, Cikalleshi

Sarı kart: Dk. 17 Vefa Temel (İstanbulspor)