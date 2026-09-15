Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin günü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.

Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:

8. hafta

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

9. hafta

26 Ekim Pazartesi:

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

13. hafta

30 Kasım Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

15. hafta

13 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)