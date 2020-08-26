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Süper Lig'de ilk maç ne zaman?

Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38. hafta maçları hafta içi oynanacak.

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Süper Lig'de sezon planlamaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak.

İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla, 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.

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