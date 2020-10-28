Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 7.haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

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Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan maçlarından Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.

MHK, Denizlispor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy ve Sivasspor - Rizespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol