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Süper Lig'de Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşısında

Süper Lig'de Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşısında

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu altıpastaki MKE Ankaragüçlü defans oyuncuları uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Jevtovic'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada Morutan'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nita iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine gelen Bassogog, ceza sahasına giren Sowe pas verdi. Bu futbolcunun kaleci Nita'yı geçerek kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. VAR'ın müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

31. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği buldu. Morutan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

42. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kitsiou'nun sert vuruşunda top Gaziantep FK'li defans oyuncularına çarparak havalandı. Altıpasın önünde meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ali Kaan Güneren'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radokovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Bassogog, Efkan Bekiroğlu, Sowe

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, Nkoulou, M'Bakata, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Jevtovic, Gradel, Dragus

Goller: Dk. 7 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 31 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Dragus (Gaziantep FK)

Süper Lig'de bir ilk

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçına görevlendirilen İspanyol Mario Melero Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR görevlendirileceğini duyurmuştu.

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