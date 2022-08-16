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Süper Lig'de flaş ayrılık: Takımı 10 gol yedi, istifa etti!

Süper Lig'de flaş ayrılık: Takımı 10 gol yedi, istifa etti!

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 4-0 Başakşehir'e kaybeden Kasımpaşa dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe'ye 6-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligin ilk iki haftasında kalesinde toplamda 10 gol görmüş oldu. Alınan kötü sonuçların ardından Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçının ardından yönetime istifasını sundu.

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu.

A Spor'un haberine göre, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu karşılaşmanın ardından yönetime istifasını sundu.

Özür diledi
Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kabul edilmeyen bir skor olduğunu açıklamıştı.

Uğurlu, ''15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit hatalar oldu. Genç oyuncular oynatmak istediğinizde böyle olabiliyor. Rakip de güçlü olunca cevap vermek zor oluyor. Camiadan özür diliyorum. Skor kabul edilemez. Maçı 15. dakikada kaybettik ve bizim adımıza sonrasında verimli bir maç olmadı. Çok fazla oyuncu gitti. Bu süreç Kasımpaşa adına kolay olmayacak. Umarım hayırlı olur. Kasımpaşa taraftarından tekrar özür dilerim.'' dedi.

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