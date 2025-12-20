Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başladı. Karşılaşmada hakem olarak Ali Yılmaz görev yapıyor.

Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son maçında Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE: 0-2 (CANLI SKOR)

28- GOLLL! Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanatta kendisini unutturan Levent Mercan topla buluştuktan sonra hızla ceza sahasına yöneldi. Levent, pasını kale sahasına yerden gönderdi. Altıpas içinde Talisca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Eyüpspor'un ilk 11'i: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.