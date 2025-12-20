BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  SPOR

Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3 puan peşinde

Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Abone ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başladı. Karşılaşmada hakem olarak Ali Yılmaz görev yapıyor.

Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor. 

Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son maçında Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE: 0-2 (CANLI SKOR)

28- GOLLL! Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanatta kendisini unutturan Levent Mercan topla buluştuktan sonra hızla ceza sahasına yöneldi. Levent, pasını kale sahasına yerden gönderdi. Altıpas içinde Talisca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Eyüpspor'un ilk 11'i: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme yakalama kararı
İlk etapta sona gelindi! 4,5 saatlik yol 1,5 saate düştü...
İlk etapta sona gelindi! 4,5 saatlik yol 1,5 saate düştü...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı
Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık
Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı belli oldu
Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı belli oldu
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşine verilen hapis cezası belli oldu
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşine verilen hapis cezası belli oldu
Bakanlık 2 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Bakanlık 2 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi
Esenyurt'ta kaçak kanatlı et sattığı belirlenen işletme kapatıldı: 1 ton et imha edildi
Esenyurt'ta kaçak kanatlı et sattığı belirlenen işletme kapatıldı: 1 ton et imha edildi