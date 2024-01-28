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Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

28. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde Eysseric doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Gökhan Akkan direk dibinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Eysseric'in penaltı noktasının sağından uçarak yaptığı şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

40. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. Bertolacci'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Sauer'in ceza yayının hemen gerisinden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Sirigu'ya çarparak uzaklaştı.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Teklic, Eysseric, Güven Yalçın, Serdar Dursun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Gaich

Gol: Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 28 Teklic (VavaCars Fatih Karagümrük)

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