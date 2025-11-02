BIST 10.972
Süper Lig'de derbi zamanı: Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

 BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)

45 GOL! Nene'nin içeri çevirdiği topta Asensio ilk kontrolün ardından sağ köşeye yerden sert bir şut çıkardı. 2-2.

Gol - İsmail Yüksek

22 Gol - Emirhan Topçu

 5 Gol - El Bilal Touré

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

STAT: Tüpraş
HAKEM: Ali Yılmaz
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

