Süper Lig'de derbi zamanı: Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
45 GOL! Nene'nin içeri çevirdiği topta Asensio ilk kontrolün ardından sağ köşeye yerden sert bir şut çıkardı. 2-2.
Gol - İsmail Yüksek
22 Gol - Emirhan Topçu
5 Gol - El Bilal Touré
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.
Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.
11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
STAT: Tüpraş
HAKEM: Ali Yılmaz
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1