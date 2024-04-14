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Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar

21. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Minchev'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

27. dakikada Varesanovic'in sol taraftan ceza yayı üzerine pasında Muhammet Taha Şahin'in sağ ayak içiyle sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Emirhan Topçu'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Minchev'in ceza sahası içerisine girdikten sonra karşı karşıya vuruşunda iyi kapanan kaleci Leite, topu göğsüyle çeldi.

33. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'in ara pasında orta sahadan hareketlenen Olawoyin'in ceza sahası son çizgisine indikten sonra yerden pasında Zeqiri, altıpas içerisinde topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

39. dakikada kazanılan faul atışında Safuri'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda, yerden seken top yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Minchev

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Gol: Dk. 33 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 38 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

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