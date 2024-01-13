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Süper Lig'de Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında topu kontrol eden kaleci Volkan Babacan, pas vermek istedi. Kısa düşen topu kapan Cordova, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Başakşehir, Alanyaspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


45+1. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier, Eduardo, Cordova

Goller: Dk. 2 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

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