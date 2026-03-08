Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Konyaspor karşılaşmanın 17'nci dakikasında Muleka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 31'nci dakikasında Benedyczak, penaltı vuruşuyla skora dengeyi getirdi. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24, Kasımpaşa 21 yaptı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.