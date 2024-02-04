Süper Lig'de Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında!

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarı Kasımpaşa 2-1 öne geçti.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç Kara’nın pasında Hajradinovic’in yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Porozo’nun kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

21. dakikada Hajradinovic’in savunmanın arkasına yerden pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın kurtarışında meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada sol taraftan Balkovec’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında Furkan Bayır’ın içeri çevirdiği topa savunmada Porozo’nun ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada sağ taraftan Kasımpaşa’nın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topu alan Gökhan Gül’ün penaltı noktası gerisinden beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğine de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

59. dakikada Kasımpaşa'lı orta saha oyuncusu Mamadou Fall, takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. 2-1

64' Nuno Da Costa isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

72' Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman Takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

75' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Ali Emre Yanar (Kasımpaşa).

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Alim Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa

Yedekler: Erol Karaman, Melih Akyüz, Zai, Ngoy, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın

Teknik Sorumlu: Özgür Öçal

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Fatih Aksoy dk. 24), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Augusto, Efecan Karaca

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Janvier, Sisto, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Mert Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Gökhan Gül (dk. 36) (Kasımpaşa), Porozo (dk. 28 k.k.) (Alanyaspor), Mamadou Fall (dk. 59) (Kasımpaşa)