Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı şampiyonluk oranları güncellendi!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 4. hafta maçlarını tamamladı.

Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek kötü gidişe son verdi.

Dört büyüklerin oynanan müsabakaların ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

Güncel şampiyonluk oranları şu şekilde:



Trabzonspor: 8.6 (Önceki oran 7.6)

Beşiktaş: 8.6 (Önceki oran 10)



Fenerbahçe: 2.23 (Önceki oran 2.14)



Galatasaray: 1.95 (Önceki oran 2.04)