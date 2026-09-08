Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası tamamlanırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 4. haftadaki maçlarını geride bırakmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı şampiyonluk oranları güncellendi!
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 4. hafta maçlarını tamamladı.

Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek kötü gidişe son verdi.

Dört büyüklerin oynanan müsabakaların ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

Güncel şampiyonluk oranları şu şekilde:

Trabzonspor: 8.6 (Önceki oran 7.6)

Beşiktaş: 8.6 (Önceki oran 10)

Fenerbahçe: 2.23 (Önceki oran 2.14)

Galatasaray: 1.95 (Önceki oran 2.04)

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