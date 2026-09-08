Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası tamamlanırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 4. haftadaki maçlarını geride bırakmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 4. hafta maçlarını tamamladı.
Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek kötü gidişe son verdi.
Dört büyüklerin oynanan müsabakaların ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.
Güncel şampiyonluk oranları şu şekilde:
Trabzonspor: 8.6 (Önceki oran 7.6)
Beşiktaş: 8.6 (Önceki oran 10)
Fenerbahçe: 2.23 (Önceki oran 2.14)
Galatasaray: 1.95 (Önceki oran 2.04)