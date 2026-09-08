Süper Lig’de 4. hafta tamamlandı! Güncel puan durumu nasıl, lider hangi takım?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanışında Gaziantep FK, Göztepe’yi 4-2; Alanyaspor ise Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Peki, Süper Lig’de lider kim? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kaçıncı sırada? Trabzonspor’un kaç puanı var? İşte 4. hafta sonrası güncel puan tablosu…

SÜPER LİG 4. HAFTA SONRASI LİDER KİM?

Galatasaray, 4. haftada Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti ve haftayı lider tamamladı. Beşiktaş ise Fenerbahçe derbisini 2-1 kazanarak 9 puana ulaştı ve ikinci sıraya yerleşti. Kocaelispor da 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle 7 puana yükselerek 4’üncü sıraya çıktı.

SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU NASIL?

4. haftanın tamamlanmasının ardından güncel puan durumu şöyle oluştu:

Sıra Takım O G B M AV P

1 Galatasaray 4 3 1 0 +6 10

2 Beşiktaş 4 3 0 1 +5 9

3 Kocaelispor 4 3 0 1 +2 9

4 Trabzonspor 4 2 1 1 +5 7

5 Amed SK 4 2 1 1 +2 7

6 Gaziantep FK 4 2 1 1 +2 7

7 Alanyaspor 4 2 1 1 +1 7

8 Gençlerbirliği 4 2 1 1 -3 7

9 Fenerbahçe 4 2 0 2 +2 6

10 Kasımpaşa 4 1 3 0 +1 6

11 Çaykur Rizespor 4 2 0 2 -1 6

12 Başakşehir 4 1 1 2 0 4

13 Samsunspor 4 1 1 2 -1 4

14 Çorum FK 4 1 1 2 -2 4

15 Erzurumspor FK 4 1 1 2 -6 4

16 Eyüpspor 4 1 0 3 -4 3

17 Göztepe 4 0 1 3 -4 1

18 Konyaspor 4 0 0 4 -5 0

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetle 10 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Süper Lig’de liderliğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek puanını 9’a çıkardı. Siyah-beyazlılar +5 averajla 2. sıraya yükseldi.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, 4. haftada Gençlerbirliği’ni 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Bordo-mavililer puanını 7’ye yükseltti ve +5 averajla 4. sıraya çıktı.

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

haftada Galatasaray Başakşehir’i 3-2, Beşiktaş Fenerbahçe’yi 2-1, Trabzonspor Gençlerbirliği’ni 5-0 mağlup etti. Kocaelispor Samsunspor’u 1-0, Çorum FK Eyüpspor’u 3-0, Erzurumspor Konyaspor’u 1-0 yendi. Kasımpaşa-Amed SK karşılaşması 2-2 sonuçlanırken kapanışta Gaziantep FK Göztepe’yi 4-2, Alanyaspor da Rizespor’u 1-0 geçti.