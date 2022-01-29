Süper Lig yayınlarında yeni dönem başlayacak

LiGLERiN iSiM HAKLARI PAKET DIŞINDA BIRAKILDI

Tabii ki Süper Lig için 2022-2023 sezonunda başlayacak olan yeni yayın dönemi için yenilikler bununla sınırlı değil... Mesela artık Süper Lig maçlarının özet görüntüleri müsabaka bitiş düdüğünden 45 dakika sonra her biri 2 dakikayı geçmeyecek şekilde özet görüntüleri dijital ortamdan yayınlanabilecek.

Keza aynı şekilde müsabakaların özet görüntü ve verilerinin uluslararası bahis firmalarına devriyle dijital ortamdan yayının sağlanması. Yine geçmişe oranla bu defa 5 ve 3 yıllık yayın hakları olarak ihaleye çıkacak olan Süper Lig ve 1. Lig medya yayın ihalesinde ilk defa liglerin isim hakkı paket dışında bırakıldı. İhale sonrası isim hakkı Futbol Federasyonu tarafından ayrıca ihaleye çıkartılacak.