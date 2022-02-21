Süper Lig yayın ihalesi için karar günü! Kimler teklif verdi en yüksek teklif hangisi?
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde karar günü. İhale Komisyonu verilen teklifleri bugün açacak ve nihai kararını gün içinde açıklayacak.Abone ol
2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve TFF 1.Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihalenin sonucu bugün açıklanacak. 14'ü normal yayın ve 1'i bahis sitesi olmak üzere firmalar tekliflerini sundu.
TFF'den ilk tekliflere 'ret' gelmişti
Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi sürecinde 14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. İlk tekliflerin beklenilen seviyede olmaması nedeniyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti.
Teklifler açılıyor, nihai karar bugün
İhale Komisyonu saat 11.00'de toplandı. Noter huzurunda revize edilmiş teklifler açılıyor. İhaleyle ilgili nihai karar gün içinde açıklanacak.
Süper Lig TV'yi kurarız
Tekliflerin yetersiz olması durumunda Süper Lig TV kurulabileceği iddilaarı gündeme geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız" demişti.
En yüksek teklif 2 milyar TL
Önümüzdeki 5 yıllık süreyi kapsayacak olan yayın hakları için yapılan en yüksek teklif 2 milyar TL oldu. Başta 2 milyar 500 milyon TL olan bu teklif 2 milyar TL'ye düşürüldü. Verilen 2 milyar TL'lik teklif ise yüzde 10 oranında artabilecek. Yayın ihalesi için yapılan ikinci teklifte gelir paylaşımıyla birlikte 5 yıllık 500 milyon dolar önerildi. TFF internet sitesinden yaptığı açıklamada 18 Şubat 2022 saat 17.00'ye kadar katılımcı firmaların eksiklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmeleri için süreleri olduğunu bildirdi. Yeni sezondan itibaren yayın haklarının devredileceği ihalenin sonuçları bugün açıklanacak.