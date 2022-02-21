Süper Lig yayın ihalesi için karar günü! Kimler teklif verdi en yüksek teklif hangisi?

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde karar günü. İhale Komisyonu verilen teklifleri bugün açacak ve nihai kararını gün içinde açıklayacak.

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2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve TFF 1.Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihalenin sonucu bugün açıklanacak. 14'ü normal yayın ve 1'i bahis sitesi olmak üzere firmalar tekliflerini sundu.

TFF'den ilk tekliflere 'ret' gelmişti

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi sürecinde 14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. İlk tekliflerin beklenilen seviyede olmaması nedeniyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti.

Teklifler açılıyor, nihai karar bugün

İhale Komisyonu saat 11.00'de toplandı. Noter huzurunda revize edilmiş teklifler açılıyor. İhaleyle ilgili nihai karar gün içinde açıklanacak.

Süper Lig TV'yi kurarız

Tekliflerin yetersiz olması durumunda Süper Lig TV kurulabileceği iddilaarı gündeme geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız" demişti.