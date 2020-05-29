Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz!

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig ve 1'inci Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

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Süper Lig'de maçlar 12 Haziran'da start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig ve 1'inci Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

TFF Talimatı

Yedek kulübesinde teknik direktör hariç herkesin maske takması zorunludur. Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır."