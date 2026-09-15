Süper Lig VAR kayıtları açıklandı mı? Galatasaray ve Beşiktaş’ın iptal edilen gollerinde VAR’da ne konuşuldu?

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tartışmalı pozisyonlara ilişkin VAR kayıtlarını yayımladı. “Süper Lig VAR kayıtları açıklandı mı?”, “Galatasaray’ın golü neden iptal edildi?”, “Beşiktaş’ın golünde VAR’da ne konuşuldu?” ve “Hakemler hangi kararları değiştirdi?” gibi sorular araştırılıyor. Açıklanan kayıtlarda Galatasaray-Kocaelispor ve Beşiktaş-Erzurumspor maçlarındaki iptal edilen goller de yer aldı. Peki hakemlerle VAR arasındaki görüşmelerde hangi detaylar öne çıktı? İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG 5. HAFTA VAR KAYITLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. TFF, 15 Eylül Salı akşamı Süper Lig’in 5. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Kayıtlarda Beşiktaş-Erzurumspor, Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Alanyaspor-Göztepe ve Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmalarında hakemin saha kenarındaki monitöre giderek incelediği pozisyonlar yer aldı.

GALATASARAY’IN KOCAELİSPOR’A ATTIĞI GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının 13. dakikasında Deniz Gül’ün attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. VAR, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ı monitöre çağırarak Kocaelispor kalecisinin topu kontrol ettiği ana dikkat çekti. Karaoğlan görüntüleri izledikten sonra kalecinin topu tuttuğuna karar verdi ve golü iptal ederek Kocaelispor lehine direkt serbest vuruş verdi.

GALATASARAY’IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE VAR’DA NE KONUŞULDU?

VAR odası Atilla Karaoğlan’a kalecinin topu kontrol ettiği anı gösterdi. Karaoğlan görüntüyü izledikten sonra kalecinin topu zemin ile elleri arasında kontrol ettiğini belirtti. VAR da kalecinin topu iki eliyle kontrol ettiğini ve Galatasaraylı oyuncunun daha sonra topa vurduğunu aktardı. Bunun üzerine Karaoğlan golü iptal ederek direkt serbest vuruş kararı verdi.

BEŞİKTAŞ’IN ERZURUMSPOR’A ATTIĞI GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasının 51. dakikasında Leandro Trossard’ın attığı gol de VAR incelemesinden döndü. VAR, golle sonuçlanan atağın başlangıç aşamasında elle oynama ihtimali bulunduğunu belirleyerek hakem Gürcan Hasova’yı monitöre çağırdı. Hasova görüntüleri izledikten sonra açık bir elle oynama ihlali olduğuna karar verdi ve golü geçersiz saydı.

BEŞİKTAŞ’IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE VAR’DA NE KONUŞULDU?

VAR, Gürcan Hasova’ya atak başlangıcındaki temas noktasını farklı açılardan gösterdi. Hasova pozisyonu izledikten sonra ihlalin net olduğunu ve pozisyonu sahada göremediğini söyledi. Görüntülerin devamında elle oynama kararını kesinleştiren hakem, golü iptal ederek Erzurumspor lehine direkt serbest vuruş kararı verdi.

TFF HANGİ VAR KAYITLARINI YAYINLIYOR?

TFF, Süper Lig’de her VAR konuşmasını kamuoyuyla paylaşmıyor. Uygulama, maç hakeminin VAR tarafından saha kenarındaki monitöre çağrıldığı “Sahada İnceleme” pozisyonlarını kapsıyor. Bu pozisyonların görüntüleri ve hakem-VAR konuşmaları haftanın karşılaşmaları tamamlandıktan sonra TFF’nin resmi kanallarında yayımlanıyor.

5. HAFTADA HANGİ MAÇLARIN VAR KAYITLARI AÇIKLANDI?

TFF’nin 5. hafta paylaşımında dört karşılaşmadan saha incelemesi kayıtları bulunuyor. Beşiktaş-Erzurumspor ve Galatasaray-Kocaelispor maçlarının yanı sıra Eyüpspor-Çaykur Rizespor ile Alanyaspor-Göztepe karşılaşmalarındaki VAR incelemeleri de yayımlandı. Böylece hakemlerin monitöre giderek karar verdiği pozisyonlarda yaşanan diyaloglar kamuoyuna açıldı.