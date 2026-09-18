Süper Lig maçında puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor da 4'e yükseltti.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.