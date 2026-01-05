Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, takımlarında kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve Necip Uysal’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Necip teklifi düşünmeden reddetti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, takımlarında kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve Necip Uysal’a teklif yaptı.

Süper Lig’de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, kadrosunu deneyimli oyuncular ile güçlendirmek istiyor.

İstanbul temsilcisi Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Beşiktaş’tan Necip Uysal’a talip oldu.

NECİP DÜŞÜNMEDEN TEKLİFİ REDDETTİ

Ajansspor’da yer alan habere göre Karagümrük, iki futbolcuya da transfer teklifini iletirken Necip Uysal’ın kariyerini Beşiktaş’ta tamamlamak istediği için teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.

Haberde Cenk'in de Karagümrük'ün teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta Necip Uysal, Mert Günok’la birlikte kadro dışı bırakılmış ve kendilerinden takım bulmaları istenmişti.

Necip Uysal kadro dışı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe ise 12 Ekim 2025’te yaptığı açıklamayla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.