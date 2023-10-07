Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı

Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerinde yapılması bekleniyor.Abone ol
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü için kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi ligin 8. haftasında Sivasspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdi. Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'de bu sezonki teknik direktör ayrılığı 8'e yükseldi. Süper Lig'de şu ana kadar görevinden ayrılan isimler şöyle:
Erdal Güneş - Gaziantep FK
Emre Belözoğlu - Başakşehir
Çağdaş Atan - Kayserispor
Fatih Tekke - İstanbulspor
Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü
Şenol Güneş - Beşiktaş
Osman Özköylü - Pendikspor