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Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı

Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerinde yapılması bekleniyor.

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Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi ligin 8. haftasında Sivasspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdi. Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de bu sezonki teknik direktör ayrılığı 8'e yükseldi. Süper Lig'de şu ana kadar görevinden ayrılan isimler şöyle:

Erdal Güneş - Gaziantep FK
Emre Belözoğlu - Başakşehir
Çağdaş Atan - Kayserispor
Fatih Tekke - İstanbulspor
Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü
Şenol Güneş - Beşiktaş
Osman Özköylü - Pendikspor

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