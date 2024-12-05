Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken dev takımlar kadrolarını güçlendirebilmek ve eksik mevkilerini tamamlamak üzere ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bu hedef doğrultusunda İstanbul devi de bomba iki hamle yaptı ve gündemine hem Sacha Boey'yi hem de sezon sonu Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Heung-min Son'u aldı.
Süper Lig devleri, ocak ayında kadrodaki eksiklikleri giderip sezonun ikinci yarısında daha güçlü ve daha iddialı hale gelmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Devre arasında kadrosunu birkaç takviyeyle birden güçlendirmenin hazırlıklarını yapan Galatasaray'ı, ocak ayında oldukça hareketli günler bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda şimdiden çalışmalara başlamış durumda.
Gündemdeki isimlerin bir kısmı ocak ayı, bir kısmı da sezon sonundaki hedefler arasında yer alıyor. Ancak bir de Heungmin Son gibi, her an takvimi değişebilecek transfer hedefleri de var.
Sarı-Kırmızılılar, Güney Koreli yıldızı sezon sonunda Tottenham'la olan sözleşmesi biteceği için radara almıştı.