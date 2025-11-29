BIST 10.937
Süper Lig devi Brezilya efsanesinin oğlunu istiyor

Galatasaray'ın, Santos forması giyen Robiho Junior'u transfer etmek istediği iddia edildi. Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'nun oğlu olan 17 yaşındaki oyuncuya, Avrupa'nın birçok takımının talip olduğu öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı isteyen Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Kadroda alternatif sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sol kanat bölgesi için harekete geçti.

GALATASARAY, AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, dünyaca ünlü eski futbolcu Robinho'nun Santos'ta forma giyen oğlu Robinho Junior'u transfer etmek istiyor.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devleri Manchester United, Chelsea ve Inter'in radarına giren 17 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın da listesine girdiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Santos formasıyla bu sezon 24 resmi maçta görev alan Robinho Junior, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Brezilya ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değerinin ise 1 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

