Süper Lig 6. hafta fikstürü! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kiminle oynayacak?

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 6. hafta programı futbolseverlerin gündemine girdi. “Süper Lig 6. hafta fikstürü nasıl?”, “Fenerbahçe kiminle oynayacak?”, “Galatasaray’ın maçı ne zaman?” ve “Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi gün?” gibi sorular araştırılıyor. TFF’nin açıkladığı programa göre 6. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri kim, haftanın maç programı nasıl? İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ NASIL?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında toplam 9 karşılaşma oynanacak. Haftanın programında Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öne çıkarken Fenerbahçe sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak. Kocaelispor-Gaziantep FK, Göztepe-Konyaspor ve Kasımpaşa-Alanyaspor karşılaşmaları da haftanın programında yer alıyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

6. haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılar 5. haftayı 13 puanla lider tamamladı. Trabzonspor ise Galatasaray karşısında kendi sahasında kritik bir galibiyet arayacak. İki takımın mücadelesi zirve yarışındaki puan farklarını doğrudan etkileyebilecek.

FENERBAHÇE 6. HAFTADA KİMİNLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler 5. haftada Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve puanını 7’ye yükseltti. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek ve lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı azaltmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 6. HAFTADA KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş’ın 6. haftadaki rakibi Amed Sportif Faaliyetler olacak. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Beşiktaş, 5. haftada Erzurumspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 12’ye çıkardı ve Galatasaray’ın hemen arkasında zirve takibini sürdürdü.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI HANGİLERİ?

6. haftada Trabzonspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Eyüpspor, Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş, Kocaelispor-Gaziantep FK, Göztepe-Konyaspor, Kasımpaşa-Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor, Çorum FK-Gençlerbirliği ve Erzurumspor-Başakşehir karşılaşmaları oynanacak.

6. HAFTANIN EN ÖNEMLİ MAÇI HANGİSİ?

Haftanın sonucu en fazla merak edilen karşılaşması Trabzonspor-Galatasaray maçı olacak. Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken Trabzonspor sahasında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Sezon fikstürü çekilirken de Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 6. haftanın büyük maçlarından biri olarak öne çıkmıştı.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?

5. hafta sonunda Galatasaray 13 puanla lider durumda bulunurken Fenerbahçe’nin 7 puanı var. Böylece iki takım arasındaki fark 6 puana çıktı. Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanına gideceği, Fenerbahçe’nin ise Eyüpspor’u ağırlayacağı 6. hafta zirve yarışındaki puan farkının değişmesi açısından kritik önem taşıyor.