Süper Lig 5. hafta sonrası puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, lider kim?

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının tamamlanmasıyla sona erdi. “Fenerbahçe kaçıncı sırada?”, “Fenerbahçe’nin kaç puanı var?”, “Süper Lig lideri kim?” ve “5. hafta sonrası puan durumu nasıl?” gibi sorular araştırılıyor. Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında golsüz beraberlikle 1 puan aldı. Peki sarı-lacivertliler kaçıncı sıraya yerleşti, Galatasaray ile puan farkı kaç oldu? İşte ayrıntılar.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Böylece Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla dönerken Gaziantep FK da sahasında yenilmedi.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, Gaziantep FK beraberliğinin ardından puanını 7’ye yükseltti ve 5. haftayı 11. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’nin ligdeki dalgalı başlangıcı Gaziantep deplasmanında da devam etti.

FENERBAHÇE’NİN KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe’nin 5 hafta sonunda 7 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip sezona 2 galibiyetle başlarken daha sonra aldığı 2 mağlubiyetle zirvenin gerisine düştü. Gaziantep FK karşısındaki beraberlik ise Fenerbahçe’nin sezonun ilk beraberliği oldu.

SÜPER LİG’DE LİDER KİM?

Galatasaray, 5 maç sonunda topladığı 13 puanla Süper Lig’in lideri konumunda bulunuyor. Beşiktaş 12 puanla ikinci, Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5. hafta sonunda 6’ya yükseldi.

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU NASIL?

5. haftanın tamamlanmasının ardından üst sıralarda Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş 12 puanla ikinci ve Amed Sportif Faaliyetler 10 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor 9’ar puana ulaşırken Gaziantep FK 8 puanla 7. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 7 puanla 11. basamakta kaldı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?

Galatasaray’ın 13, Fenerbahçe’nin ise 7 puanı bulunuyor. Böylece iki takım arasındaki fark 6 puana çıktı. Galatasaray ilk 5 haftada yenilgi yaşamazken Fenerbahçe 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin zirveyle arasındaki farkı kapatabilmesi için önümüzdeki haftalarda puan kayıplarını azaltması gerekiyor.

FENERBAHÇE’NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Gaziantep FK beraberliğinin ardından Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelede yeniden galibiyet serisi başlatmayı ve zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı azaltmayı hedefleyecek.