Süper Kupa'da yeni format! Eşleşmeler belli oldu

Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olacak.