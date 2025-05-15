Süper Kupa'da yeni format! Eşleşmeler belli oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılıların hem kupayı kazanması hem de ligi ilk iki sırada tamamlaması sonrası Süper Kupa'nın yeni formatına göre muhtemel eşleşmeler de belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş, sarı - kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmasıyla birlikte Süper Kupa formatında oynanacak olan eşleşmeler netlik kazandı.
Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.
Bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olacak.
2026 Ocak ayında oynatılması planlanan Süper Kupa'da muhtemel eşleşmeler şu şekilde:
Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü