Süper Kupa finalinde gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında karar

İSTANBUL Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 'Fester Abdü' adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.