'Süper Dadı' Gözde Erdoğan sahtekar mı? 'Pedagog değil' iddiası olay
Önce TRT'de ardından Star TV'de yayınlanan 'Süper Dadı' programının sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan'ın kullandığı 'pedagog' unvanının sahte olduğu ileri sürüldü. Anne babaların kurtarıcısı olarak programları dışında kitapları da onbinlerce satan Erdoğan, yıllarca milleti kandırdı mı?..
Türkiye onu 'Süper Dadı' olarak tanıdı. Önce TRT'de ardından Star TV'de yayınlanan 'Süper Dadı' programlarıyla ebeveynlere çocuklarıyla baş etmede ve onları eğitmede mucize çözümler sundu. Özellikle söz dinlemeyen çöcokları paspasın üzerine cezalandırmaya göndermesiyle tanındı. Türkiye'nin tanıdığı adıyla 'Süper Dadı' 'Pedagog' Gözde Erdoğan'ın başı şu sıralar ciddi manada dertte. Gözde Şahenk Erdoğan'ın kullandığı 'pedagog' unvanının sahte olduğu ileri sürüldü.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2011-2014 yılları arasında TRT’de yayımlanan, ardından ise Star TV'ye transfer olan Süper Dadı’nın yürütücü sunuculuğunu yapan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan’ın kitaplarında, ticari faaliyetlerinin tümünde ve televizyon kanalında, ‘pedagog’ unvanını kullandığını belirten dernek, bu yolla halkın aldatıldığını savundu.
Erdoğan’ın pedagog olarak, ‘hiçbir lisans yeterliliği’ bulunmadığını belirten dernek, “Halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimin yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda, özetle şu gerekçeler sıralandı: