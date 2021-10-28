'Süper Dadı' Gözde Erdoğan sahtekar mı? 'Pedagog değil' iddiası olay

Erdoğan’ın pedagog olarak, ‘hiçbir lisans yeterliliği’ bulunmadığını belirten dernek, “Halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimin yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda, özetle şu gerekçeler sıralandı: