Süper Bono çıkmadı Dolar 5 ay sonra 16 liranın üzerine çıktı! 24 Mayıs 2022 dolar, euro ve altın fiyatları...

Dolar bugün bir eşiği daha aştı. Dolar/TL kuru 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini test etti. Kurda yılbaşından bu yana görülen yükseliş ise yüzde 20'yi aştı.

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Dolar/TL kuru 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana kurda yaşanan yükseliş yüzde 20'yi aştı. Dolar 24 Mayıs 2022 gününün ilk saatlerinde 16 lira seviyesini geride bıraktı. Euro ise 17.13 liranın üzerinde. Ons altın düşerken, gram altın ise 952 liradan satılıyor.

Dün Dolar endeksinin yüzde 1'in üstünde düşüş yaşaması ve süper bono söylentileriyle 15.70'e kadar gerilemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrası süper bono söylentileri açıklamayınca dolardaki beklenti boşa çıkmış oldu. Piyasaların odağında 26 Mayıs Perşembe günü TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. TCMB'nin faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Merkez Bankası bir hamle yapacak mı?

Türkiye'nin gösterge tahvil faizi yüzde 26,75 seviyesinden işlem görürken, risk primi de 706 baz puan seviyesinde. Dolar/TL'de yükseliş devam ederken piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu hafta herhangi bir hamle beklemiyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Yılsonu tahminini paylaşan 14 kurum da faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağını öngördü. Yıl sonu tahminlerinde sadece bir kurum politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi tahminini paylaştı.