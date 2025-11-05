Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali herkesi üzdü
Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, usta oyuncu Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı. Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.
"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu Ahmet Gülhan'ın cenazesinde yakın dostları da bulunarak son görevlerini yerine getirdi. Aralarında, yıllardır gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam'ın efsane ismi Şevket Altuğ da vardı. Altuğ'un son hali herkesin dikkatini çekti.
Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasında efsaneleşmiş filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ uzun süredir göz önünde değilken, son haliyle cenazede ortaya çıktı.
Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." dedi.
Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ uzun zaman sonra cenazede görüntülenince sosyal medyada da gündem oldu.