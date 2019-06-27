Sunucu Ece Vahapoğlu hamile olduğunu duyurdu
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu sosyal medya üzerinden hamile olduğunu takipçilerine duyurdu.
Sunucu Ece Vahapoğlu geçtiğimiz yıl Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in kardeşi Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu.
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Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Ece Vahapoğlu, bu fotoğrafının altına; "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık.
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Sunucu geçen yıl, 8 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmişti.
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Ece Vahapoğlu, kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu; "Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor.
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