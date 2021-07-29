Sunucu Ece Erken'in sırtında bardak kırıldığı o kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekana giden Ece Erken'in eğlencesi olaylı bitmişti. Erken'in, "Sırtımda bardak kırdılar!" dediği gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı gecesinin görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekana eğlenmeye giden çift, gecenin sonunda bir şok yaşamıştı.
Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar
Bodrum'da Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, Yıldız Tilbe'bin sahne aldığı bir mekanda arkadaşlarıyla yedikleri yemeğin ardından 19 bin 250 TL hesap gelmesiyle olay çıktı. Olayın magazin basınına düştüğü ilk gün 'kavga değil sitem' diyerek iddiaları reddeden Erken, sonradan 'sırtında bardak kırdıklarını' söyledi. O kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşananlardan sonra konuyla ilgili konuşan Ece Erken, hem servisten hem de gelen hesaptan dolayı rahatsız olduklarını söylemişti. Erken, "2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik.
'Bu dolandırıcılık değil mi?'
Saat 20.00'de gittiğimiz mekanda, 23.00'te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce 'Bu dolandırıcılık değil mi?' dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikayetçi olduk." ifadelerini kullanmıştı.