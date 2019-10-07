Sünnette eteğini kaldırıp popo sallama dansı yapan kadın için karar çıktı

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi.