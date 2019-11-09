Sünnet düğününde dansöz krizi ile ilgili şok gelişme! Anne babanın ifadesi inanılmaz

Sosyal medyada, geçen aylarda hızla yayılan ve bir sünnet düğününde, çocuğun önünde dans eden dansözün görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırlırken, polis, görüntülerin İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde çekildiğini belirledi. Araştırmalar sonunda da sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K. (49), annesi A.K. (49), amcası H.K. (55) ve 3 dansöz gözaltına alındı.