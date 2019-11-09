Sünnet düğününde dansöz krizi ile ilgili şok gelişme! Anne babanın ifadesi inanılmaz
İZMİR'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan sünnet düğününde, 7 yaşındaki çocuğun önünde 'dansöz' oynatılması ardından haklarında dava açılan anne, baba ve amca ile 3 dansözün yargılanmasına başlandı.
Sosyal medyada, geçen aylarda hızla yayılan ve bir sünnet düğününde, çocuğun önünde dans eden dansözün görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırlırken, polis, görüntülerin İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde çekildiğini belirledi. Araştırmalar sonunda da sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K. (49), annesi A.K. (49), amcası H.K. (55) ve 3 dansöz gözaltına alındı.
Anne, baba ve amca sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 dansöz ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, salıverildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı da anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlayarak, dava açtı.
Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, müşteki sanıklar baba F.K., anne A.K. ile diğer sanıklar amca H.K., G.Y. (28), M.M. (20), G.K. (23) adlı dansözler hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada, baba F.K., yaşananlarda suçunun olmadığını ileri sürerek, "Oğluma karşı işlenen suç nedeniyle dansözlerden şikayetçiyim" dedi.
Köçek oynatacaklar sandık
Anne A.K. de dansözlerden davacı olduğunu belirterek, olayla alakasının olmadığını iddia etti. Sünnet düğünündeki dansözleri kendisinin bulduğunu ve bin 200 lira ödediklerini anlatan amca H.K. ise şunları söyledi: