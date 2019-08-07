Sünnet bu yaşta olursa cinsel haz, erken boşalma ve cinsiyet sorunu yaratıyor
Her erkek çocuğu belli bir yaşa gelmeden sünnet yaptırılıyor. Uzmanına yaptırılmayan sünnet bir erkeğin ileriki yaşlarda cinsel hayatını kabusa çevirebiliyor. Sünnet yaşı ise doğru tespit edilmezse erkek çocuğun cinsiyet değişikliğine kadar travmatik sonuçlar yaratıyor.
Erkek çocukların erişkinliğe ilk adımı olarak nitelendirilen sünnet, tıbben bir zorunluluğu bulunmayan fakat başta idrar yolları enfeksiyonunun azaltılması olmak üzere pek çok faydası olan cerrahi bir işlemdir. Genel hijyen açısından yararlı olan sünnetin, deneyimli ellerde, uygun koşullarda, doğru yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde erkeklik döneminde cinsel hayatını kabusa çevirebilir.
Sünnet yaşı kaç olmalı?
Sünnet yaşı ileriki yaşlardaki cinsel hayat için kritik önemde. Psikiyatristlerin tavsiye ettiği en ideal dönem ilk 6 ay veya 6 yaşından sonrası. 2-6 yaş arası yapılacak sünnet ise psikolojik travmalar açısından en sakıncalı dönem. Çocuklar 2-6 yaş arası cinsel kimlik kazanım döneminde oluyorlar.
Cinsiyet değişikliği ve erken boşalma sorunu
Ara dönem denilen 2- 6 yaş arası yapılan sünnet ileri ki dönemlerde cinsiyet değişikliğine kadar travmatik sonuçlar yaratabiliyor. Erken boşalma, haz sorunu da ara yaşta yapılan sünnetin yarattığı etkiler. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sünnet yaşının psikiyatristler tarafından belirlendiği belirtip şu önemli bilgileri verdi:
Ara dönemde sünnet ettirmeyin
-"Psikiyatristler, ara dönem dediğimiz yaş aralığında erkek çocuklarının penislerine müdahaleyi doğru bulmuyorlar; çünkü bu ara dönemde keyfi olarak sünnet ettirilen erkek çocuklarının ileri yaşları incelendiğinde; cinsel problemlerin, eş cinsel ilişkilerin, cinsiyet değiştirme taleplerinin ve erken boşalma probleminin daha sık görüldüğünü bildiriyorlar. Tüm bu nedenlerle ara dönemde sünnet yapmayı cerrahlar olarak biz de tercih etmiyoruz".