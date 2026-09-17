Sunar Yatırım 110'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 50 yılı aşkın süredir Çukurova'da faaliyetlerine devam eden Sunar Yatırım, entegre üretim yapısı, yenilikçi vizyonu, AR-GE çalışmaları, teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla tarımsal ürünleri katma değerli ham maddeye dönüştürüyor.

Yeni nesil ürün ve yatırımlarla 110'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren grup, 25 milyar lirayı aşan cirosu ve 1300'ün üzerindeki çalışanıyla ihracatta ölçek büyütmenin yanı sıra ürün karmasında katma değeri artırmaya odaklanıyor. Grup, Türkiye'nin mısır yağı ihracatının yüzde 64'ünü, mısır nişastası ihracatının ise yüzde 29'unu gerçekleştiriyor.

Şirketin ihracat stratejisinde AR-GE, yeni ürün ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmesi önemli rol üstleniyor. Sunar Mısır bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak "nişasta sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek AR-GE merkezi" olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 milyon doların üzerinde teknoloji altyapısına sahip merkezde, yeni ürün geliştirme, proses iyileştirme ve özel çözümler üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Tarımsal ham maddelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da merkezin odak alanları arasında bulunuyor. Araştırmacılarının yüzde 75'i kadınlardan oluşan AR-GE Merkezi, grubun bilimsel ve teknolojik yetkinliğini destekliyor.

Mevcut üretim ve ihracat kapasitesini yeni yatırımlarla geliştiren Sunar Yatırım, yem sektöründeki büyüme hedefi doğrultusunda Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 milyon dolarlık yeni yem fabrikası yatırımı için çalışmalara başladı. Grup, üretim kapasitesini ve operasyonel gücünü artırmaya yönelik yeni projeler üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

Şirketin üretim ve ihracat yapısında, tarımsal ham maddeden nihai ürüne uzanan entegre değer zinciri dikkati çekiyor. Sunar Mısır'ın nişasta ürünlerindeki üretim gücü, Elita Gıda'nın bitkisel yağ alanındaki faaliyetleri, Sunar Un'un üretim altyapısı, Sunar Yem'in faaliyetleri ve grubun tarımsal çalışmaları, birbirini tamamlayan bir yapı oluşturuyor. Söz konusu yapı, ham madde tedarikinden kalite kontrolüne kadar farklı aşamalarda operasyonel kabiliyeti desteklerken, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler sunma imkanı sağlıyor.

İhracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda geliştirdiği yeni ürünlerini 1-4 Eylül'de düzenlenen "Foodist 2026" kapsamında sektör profesyonelleriyle buluşturan şirket, fuarda profesyonel mutfaklara yönelik ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte, Sunar Yağ'ın yenilenen ambalajları ve mısır nişastası bazlı biyoplastik poşetler de iş ortaklarının beğenisine sunuldu.

"Küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Nuri Çomu, ihracat stratejilerinin üretimden AR-GE'ye uzanan bütüncül bir yapı üzerine kurulduğunu belirterek, 6 kıtada 110'un üzerinde ülkeye gerçekleştirdikleri ihracat ve 250 milyon doların üzerindeki ihracat hacimleriyle küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirdiklerini aktardı.

Gelecek dönemde hedeflerinin AR-GE ve teknoloji yatırımlarıyla ürünlerinin katma değerini artırırken, mevcut pazarlarındaki derinliklerini geliştirmek ve yeni pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmek olduğunu kaydeden Çomu, ihracatta sürdürülebilir büyümenin pazara yalnızca ürün değil, daha yüksek katma değer sunmaktan geçtiğine inandıklarını vurguladı.

Farklı coğrafyalardaki pazar ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirme kabiliyetlerinin ihracat stratejilerinin önemli bir parçası olduğuna değinen Çomu, şu ifadeleri kullandı:

"Yem sektöründe daha büyük bir oyuncu olma hedefindeyiz. Diyarbakır'daki yatırımımızla üretim kapasitemizi artırırken, Avrupa'daki pazarlara erişimimizi güçlendirmek amacıyla Macaristan'da da yeni bir sanayi yatırımı projesi yürütüyoruz. Burada ilk etapta sorbitol ve polioller üretmeyi planlıyoruz. Grubun yenilenebilir enerji yatırımları da üretim altyapısını destekliyor. Adıyaman, Çankırı, İzmir, Antalya ve Eskişehir'deki Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarıyla yıl sonunda 100 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz."

Katıldıkları Foodist 2026'nın mevcut ve yeni ihracat pazarlarıyla doğrudan temas açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu aktaran Çomu, şunları kaydetti:

"Uluslararası fuarlar, farklı pazarlardaki ihtiyaçları doğrudan gözlemlemek ve iş ortaklarımızla daha yakın ilişkiler geliştirmek açısından önemli fırsatlar sunuyor. Foodist 2026'da yeni ürünlerimizi uluslararası sektör profesyonelleriyle buluştururken, farklı pazarlardaki beklentileri de yakından değerlendirme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde ürün portföyümüzü geliştirmeye ve Türkiye'nin üretim gücünü daha yüksek katma değerle küresel pazarlara taşımaya devam edeceğiz."