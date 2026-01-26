Suna Yıldızoğlu kızı Yasemin Kay Allen'in evliliği hakkında ilk kez konuştu
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız evlendi. Güzel oyuncunun annesi Suna Yıldızoğlu, bu sürpriz evlilikle ilgili yaptığı paylaşımda büyük mutluluğunu dile getirdi. Allen ve Kaya’ya tebrik mesajları yağarken, Yıldızoğlu, ailesinin genişlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, uzun süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız evlendi. Sürpriz nikahıyla herkesi şaşkına çeviren Allen'in evliliğine oyuncu annesi Suna Yıldızoğlu'ndan yorum geldi.
'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak sürpriz evliliğiyle gündeme gelince usta oyuncu annesi Suna Yıldızoğlu'nda açıklama gecikmedi.
GÖNLÜNÜ ESKİ FBI AJANINA KAPTIRMIŞTI
36 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırmış ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları silmişti.
Kay Allen, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.
LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH
Çiftten gelen sürpriz bir haber sevenlerini şaşırttı. Allen, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Mutlu haber sonrası ikiliye tebrik mesajı yağdı.