Suna Yıldızoğlu kızı Yasemin Kay Allen'in evliliği hakkında ilk kez konuştu

Kay Allen, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.

LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH

Çiftten gelen sürpriz bir haber sevenlerini şaşırttı. Allen, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Mutlu haber sonrası ikiliye tebrik mesajı yağdı.