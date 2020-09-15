Suna Kıraç'ın evlatlık kızı İpek Kıraç'ın çok ilginç hikayesi! İpek Kıraç nasıl 'En zengin Türk' oldu
Suna Kıraç bugün hayatını kaybetti. Vehbi Koç'un son çocuğu olan Suna Kıraç, işadamı İnan Kıraç ile evlendi ancak çocuğu olmadı. O da evliliklerinin 18. yılında İpek Kıraç'ı evlatlık olarak aldı. Suna-İnan Kıraç çiftinin kızı İpek Kıraç kimdir? Kıraç ailesine nasıl girdi? İşte İpek Kıraç'ın çok ilginç hayat hikayesi...
Suna Kıraç, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un Semahat Arsel, Rahmi M. Koç ve Sevgi Gönül'den sonraki dördüncü ve son çocuğu olarak, ailenin Ankara Keçiören'deki bağ evinde dünyaya geldi. İnan Kıraç ile evlendi ancak çocukları olmadı. Kıraç çifti de İpek Kıraç'ı evlatlık olarak aldı. İpek Kıraç kimdir? Koç Ailesi'ne nasıl girdi? İşte Rıdvan Akar’ın kaleme aldığı ve Suna Kıraç’ın “Beni yaşatan İpek’e” atfıyla başlayan “Ömrümden Uzun İdeallerim Var!” adlı kitaptan o ilginç hayat hikayesi...
“Evliliğimizin 15 yılında çocuğumuz olmadı. Garip bir durumdu. Doktorlara gittik, çare aradık. Her ikimiz de de bir kusur bulunamadı. Oysa İnan'la mutluluğumuzu taçlandıracak bir evladımız olsun istiyorduk. Sonunda benim çalışma hayatımın çok stresli olmasından dolayı çocuğumuzun olmadığı teşhisi kondu. Teşhis bu sorunu ne kadar izah ediyordu bilmiyorum ama yaşama tarzım dikkate alındığında hak vermemek elde değildi."
"Günde hiç abartısız 18 saat çalışıyor, işten başka bir şey düşünmüyordum. Oysa arkadaşlarım çoluk çocuğa karışmışlardı. (…) Bir sabah yataktan kalktım, 'ben kararlıyım' dedim. Artık çocuğum olsun istiyordum. İnan, bu kararıma çoşkuyla katıldı. Çocuğumuzun ismini o koydu. 'Kızımızın adı İpek olsun' dedi...”
“Kararımı vermiş ama biraz abartmıştım. İkiz yavrularım, kızlarım olsun istiyordum. İnan (Kıraç) o yıllarda Vali Nevzat Ayaz tarafından oluşturulan ve kimsesiz çocuklara yardım eden bir sosyal dayanışma vakfının yönetim kuruluna, özel sektörü temsilen girmişti. Evlat edineceğimiz yavrularımız konusundaki insiyatifi o almıştı. Ancak günler geçiyor bir türlü istediğimiz gibi ikiz bebek bulunamıyordu."