Suna Aydın'ın eşi ve oğlu kimdir? Masterchef'e girince köşeyi döndü
Masterchef Türkiye yarışmacılarından Suna Aydın aslen Giresunlu. Suna Aydın'ın eşi hakkında bir veri yer almazken Batın adında bir oğlu var. Suna Masterchef'i girince ilk iş restorant açtı.
Masterchef yarışmacılarının 'yılan' lakabını taktığı Suna Aydın, yemekler hakkındaki geniş bilgisi ile iddialı isimlerden biri. Son hafta takımı tarafından potaya atılınca küplere binen Suna Aydın, kuliste yaptığı konuşmalarla gündeme oturdu. Uyanıklığı ile tanınan Suna, özel hayatında Masterchef'in getirdiği şöhretle 'köşe döndürecek' bir hamle yaptı. Peki Suna Aydın kimdir aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?
Masterchef şöhretini paraya çevirdi : Suna Aydın Masterchef takımına katılmadan önce başkalarına ait restorantlarda mutfak elemanı olarak çalışıyordu. Televizyon ekranları ile şöhrete kavuşan Suna hemen bunu paraya çevirecek hamleyi yaptı. Kendisine Reşitpaşa'da Sual adında bir mekan açtı.
Masterchef şöhreti sayesinde ünlülerden müşteriler bulan Suna Aydın, Demet Akalın ve kızını ağırladığı kahvaltıyla da reklamını bastı. Eylül ayında açtığı Sual isimli restorant Masterchef sayesinde kısa sürede tutarken Suna da köşeyi hızlı yoldan döndü.
Masterchef'e ilk katıldığında botokslu dudakları ile dikkat çeken Suna Aydın, yarışmanın ilerleyen sürecinde dişli ve hırslı bir yarışmacı olduğunu ortaya koydu. Yarışmaya son katılan Kıvanç ile papaz olan Suna Aydın, son oyunda da onu potaya yollamak adına takımını yenilgiye sürükleme sinyali verdi. Kulis konuşmaları yayına verilen Suna, jüriden yarışmayı balkondan izlemek için izin istedi. Takım kaptanı Cemre de 'yarışmayı sabote eder' diye onun oynatmama kararı aldı. Sonrasında Suna fikir değiştirince oyuna dahil oldu.