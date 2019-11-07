Suna Aydın'ın eşi ve oğlu kimdir? Masterchef'e girince köşeyi döndü

Masterchef'e ilk katıldığında botokslu dudakları ile dikkat çeken Suna Aydın, yarışmanın ilerleyen sürecinde dişli ve hırslı bir yarışmacı olduğunu ortaya koydu. Yarışmaya son katılan Kıvanç ile papaz olan Suna Aydın, son oyunda da onu potaya yollamak adına takımını yenilgiye sürükleme sinyali verdi. Kulis konuşmaları yayına verilen Suna, jüriden yarışmayı balkondan izlemek için izin istedi. Takım kaptanı Cemre de 'yarışmayı sabote eder' diye onun oynatmama kararı aldı. Sonrasında Suna fikir değiştirince oyuna dahil oldu.