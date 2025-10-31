Sümeyye Aydoğan sevgilisi Atakan Hoşgören ile galada görüntülendi!
Ekranların parlayan yıldızı Sümeyye Aydoğan, bu kez oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya benzerliğiyle sık sık konuşulan Aydoğan, sevgilisi Atakan Hoşgören ile birlikte katıldığı film galasında objektiflere takıldı.
Bir dönem büyük ilgi gören Dönence dizisinde “Gece” karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, dizide “Miro” karakterini canlandıran Atakan Hoşgören ile partner olmuştu. Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve ikili bir süredir birlikte.
Son olarak, Aydoğan ve Hoşgören birlikte katıldıkları gala gecesinde samimi halleriyle dikkat çekti.
Aydoğan eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı filmin galasında boy gösterdi.
Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu, senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı film, 29 Ekim’de sinemalarda vizyona girdi.