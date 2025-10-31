Sümeyye Aydoğan sevgilisi Atakan Hoşgören ile galada görüntülendi!

Bir dönem büyük ilgi gören Dönence dizisinde “Gece” karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, dizide “Miro” karakterini canlandıran Atakan Hoşgören ile partner olmuştu. Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve ikili bir süredir birlikte.