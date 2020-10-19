Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün! Gözaltı anı anbean kaydedildi

O anlar ise amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, gelin almak için ailenin bulunduğu sokakta bulunan grubun koronavirüs kurallarını hiçe saydığı ve gruptan birinin ellindeki silahla havaya ateş ettiği görülüyor. Bir başka görüntü de ise, düğün konvoyunu durduran polisin konvoydakilere, "Silah kimde ise gelsin" dediği, konvoydakilerin "düğünümüz var" dediği duyuluyor. Konvoydakilerin bir polis memurunu ikna etmeye çalıştığı sırada araçlarda arama yapan ekiplerin tabancayı bulduğu ve sahibini gözaltına aldığı kameraya yansıyor.