Sultangazi'de oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekleyen baba sigara içti

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle evden çıkan Şahin K., telefonda tartıştığı oğlu Mehmet K.'nın bulunduğu sokağa geldi. Baba ve oğlunun tartışması burada da devam etti. Baba Şahin K., tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti.