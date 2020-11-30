Sultangazi'de oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekleyen baba sigara içti
SULTANGAZİ'de sözlü başlayan tartışmada baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Kimse yaralının yanına yaklaştırmayan sözde babanın sigara içtiği anlar kayda geçti.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle evden çıkan Şahin K., telefonda tartıştığı oğlu Mehmet K.'nın bulunduğu sokağa geldi. Baba ve oğlunun tartışması burada da devam etti. Baba Şahin K., tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti.
Kimseyi yaklaştırmadı: Ayağından yaralanan Mehmet K., yere yığıldı. Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı gence yardım etmek istedi. Ancak Şahin K., elinde pompalı tüfekle oğlunun yanında bekleyerek polis gelene kadar kimseyi yaklaştırmadı.
Olay sonrası babanın sigara yaktığı anlar pes dedirtti. Sonrasında kısa sürede gelen polis ekipleri Şahin K.'nın elindeki pompalı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi.
Şahin K., gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri müdahale etti.