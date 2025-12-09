BIST 11.190
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü, trafik levhası direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Malkoçoğlu Mahallesi'nde ilerlediği sırada, yola dökülen yakıt ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak trafik levhası direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgedeki trafik uzun süre aksadı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve İETT ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından otobüs yoldan kaldırıldı.

