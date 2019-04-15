Sultangazi'de eşini döven adamı hastanelik ettiler

Eşi Semra Y.'yı başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede şiddete döndü. Mehmet Y. çocuklarının ve kaynanasının gözleri önünde eşi Semra Y.'yı dövdü. Karısının boğazını da sıkan Mehmet Y.'ye çevredekiler müdahale etti. Olayı gören Muhamet G. (17), Serhat Ç. (18), Furkan T. (19), Akın Mert Ö. (19), Emre K. (18) ve Mücahit Y. (17) adlı gençler Semra Y.'nın yardımına koştu. Eşini döven ve yerde boğazını sıkmaya devam eden Mehmet Y. tüm ısrarlara rağmen şiddetini sürdürürken, müdahale etmek isteyenlere de küfürler yağdırdı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen gençlerden biri, Mehmet Y.'yı bacağından bıçaklayarak arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı.