Sultangazi'de eşini döven adamı hastanelik ettiler
İstanbul Sultangazi'de çocuklarının gözleri önünde eşini döven kişi, araya girenler tarafından bıçaklandı. Olay, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Selma Y. annesi Hayriye Yanar (70), çocukları Duygu Y. (15) ve Melis Y. (3) ile birlikte gezmeye çıktı. Ailesiyle birlikte Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan bir parka gelen Selma Y. işte olan eşi Mehmet Y. ile telefonda tartışmaya başladı. Kısa süre sonra ailesinin bulunduğu parka gelen Mehmet Y. ile eşi Selma Y. arasında telefonda başlayan tartışma parkta devam etti.
Eşi Semra Y.'yı başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede şiddete döndü. Mehmet Y. çocuklarının ve kaynanasının gözleri önünde eşi Semra Y.'yı dövdü. Karısının boğazını da sıkan Mehmet Y.'ye çevredekiler müdahale etti. Olayı gören Muhamet G. (17), Serhat Ç. (18), Furkan T. (19), Akın Mert Ö. (19), Emre K. (18) ve Mücahit Y. (17) adlı gençler Semra Y.'nın yardımına koştu. Eşini döven ve yerde boğazını sıkmaya devam eden Mehmet Y. tüm ısrarlara rağmen şiddetini sürdürürken, müdahale etmek isteyenlere de küfürler yağdırdı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen gençlerden biri, Mehmet Y.'yı bacağından bıçaklayarak arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı.
İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Bacağından bıçaklanan Mehmet Y.'ya ilk müdahaleyi de yine olay yerinde bulunanlar yaptı. Mehmet Y.'nın kan kaybettiğini gören vatandaşlar, bir taraftan bez parçasıyla bıçak darbesi alan bacağı sararken, bir taraftan da nabzını kontrol etti. Vatandaşlar, Mehmet Y.'nın şoka girmemesi içinde büyük çaba harcadı.
Eşi ambulans diye bağırdı
Vatandaşlar bacağından bıçaklanan Mehmet Y.'ya yardım ederken, eşi Selma Y. ise şoka girdi. 'Ambulans' diye bağıran Selma Y., ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanına koşarak "Kocam bıçaklandı. Ne olur kurtarın onu" dedi.Dakikalarca ağlayan 3 yaşındaki kızı Melis'i kucağına alan Semra Y., yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Y., tedavi altına alındı. Mehmet Y.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.