BIST 1.358
DOLAR 8,68
EURO 10,32
ALTIN 496,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sultangazi'de Elif Çakal'ın 4 arkadaşıyla ilgili flaş karar! Görüntüler ortaya çıkmıştı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

Abone ol

15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni geçtiğimiz cumartesi günü eski maden ocağındaki uçurumda bulunmuştu. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Olaydan sonra genç kızlar dakikalarca ağlamıştı ancak aralarında geçen kavga olayından hiç bahsetmemişlerdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı'daki Osman Büyükşen ne doktoru nerede doktorluk yapıyor?
Müge Anlı'daki Osman Büyükşen ne doktoru nerede doktorluk yapıyor?
Eğitim yılı yarın bitiyor telafi eğitimi için son başvuru yarın! MEB tarama yapacak
Eğitim yılı yarın bitiyor telafi eğitimi için son başvuru yarın! MEB tarama yapacak
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu! ''Mağduriyetimi kanıtlamak istiyorum''
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu! ''Mağduriyetimi kanıtlamak istiyorum''
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon peşindeler! Maraş'ı işgal planları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon peşindeler! Maraş'ı işgal planları
Adıyaman'da bulundu! Yüzlerce yıllık iskeleti gören şaştı kaldı
Adıyaman'da bulundu! Yüzlerce yıllık iskeleti gören şaştı kaldı
Futbolcular vergiden mi kaçıyor? Süper Lig'de beyanname veren sadece 15 futbolcu var Falcao...
Futbolcular vergiden mi kaçıyor? Süper Lig'de beyanname veren sadece 15 futbolcu var Falcao...
İzmir'de 17 FETÖ üyesi gaybubet evinde gözaltına alındı
İzmir'de 17 FETÖ üyesi gaybubet evinde gözaltına alındı
Manavgat'ta 4 yıldızlı bir otelde tatilciler zehirlendi! Alınan numuneler inceleniyor
Manavgat'ta 4 yıldızlı bir otelde tatilciler zehirlendi! Alınan numuneler inceleniyor
12 Dev Adam ilk sınavı başarıyla geçti! Yarı finale yükseldi
12 Dev Adam ilk sınavı başarıyla geçti! Yarı finale yükseldi
Yorumlar